Smotrich exhorte Netanyahou à annexer la Judée, la Samarie et Gaza : "L'Histoire ne vous pardonnera pas"

Lors d’une conférence organisée par le Conseil de Yesha, le ministre des Finances et leader du parti Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a lancé un appel pressant au Premier ministre Benjamin Netanyahou. « Si vous manquez l’opportunité historique d’appliquer la souveraineté israélienne sur la Judée, la Samarie et Gaza, et de réunir la terre, le peuple et nos cœurs, l’Histoire ne vous le pardonnera pas », a-t-il déclaré avec ferveur.

Betsalel Smotrich a critiqué les négociations en cours avec le Hamas, qualifiant ces discussions de compromissions humiliantes. « Il y a une limite à l’abaissement de notre dignité nationale et à supplier ces nazis pour un accord. Combien de fois encore devrons-nous faire des concessions et laisser le Hamas se moquer de nous ? », a-t-il lancé, provoquant des applaudissements nourris.

Le ministre a durci le ton, rejetant toute possibilité d’un accord partiel avec le mouvement terroriste palestinien. « Je le dis clairement : il n’y aura plus de négociations avec le Hamas pour un accord partiel. La seule issue acceptable est leur capitulation totale, la libération inconditionnelle de tous nos otages, le désarmement, la démilitarisation de Gaza, l’exil des dirigeants du Hamas et la possibilité pour ceux qui le souhaitent de quitter Gaza », a-t-il martelé. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues, alors que les pourparlers avec le Hamas piétinent et que la question des otages israéliens reste irrésolue.