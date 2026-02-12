Société arabe israélienne : cinq hommes tués en l'espace de douze heures

Une nouvelle vague de violences a frappé la société arabe en Israël : cinq hommes ont été tués en l'espace de douze heures dans plusieurs localités du pays, dont quatre par balles au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Parmi les victimes figure un homme de 22 ans, Mokhtar Ata Abu Madiam, fils d’un ancien maire de Rahat. Son corps a été retrouvé criblé de balles à l’intérieur d’un véhicule dans la ville bédouine du Néguev. Il avait déjà survécu à une tentative d’assassinat il y a quatre mois.

Son père, Ata Abu Madiam, a vivement critiqué l’inaction des autorités. Sur les ondes de la radio publique israélienne, il a affirmé que la police n’avait rien fait pour prévenir le meurtre malgré les menaces pesant sur son fils. "Il n’avait de conflit avec personne. Nous savons qui a tiré. Nous demandons que les responsables soient arrêtés et qu’ils pourrissent en prison", a-t-il déclaré, appelant à mettre fin à l’effusion de sang. "Je n’aurais jamais imaginé faire partie des parents endeuillés. J’ai crié contre la violence dans les rues de Tel-Aviv, et aujourd’hui j’ai perdu mon fils."

Les autres victimes ont été recensées dans différentes villes. Un homme de 42 ans a été abattu à Yarka, en Galilée occidentale. À Lod, un homme d’une cinquantaine d’années a été tué par balles. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été assassiné à Shaqib al-Salam (Segev Shalom). Enfin, le décès d’un homme d’environ 30 ans, grièvement blessé la veille à Fureidis, près de Haïfa, a été confirmé.

À Yarka, les secouristes du Magen David Adom ont indiqué avoir trouvé la victime inconsciente, sans pouls ni respiration, souffrant de graves blessures par balles. Malgré les tentatives de réanimation, son décès a été prononcé sur place.

La veille déjà, un homme de 40 ans, Mohammad Qassem, avait été abattu à Fureidis. Après cette nuit meurtrière, le nombre de victimes au sein de la société arabe depuis le début de l’année s’élève à 43, contre environ 31 à la même période l’an dernier. Depuis le début du mois de février seulement, 17 personnes ont été tuées.

Cette nouvelle flambée de violence ravive les critiques récurrentes contre les autorités, accusées par de nombreux responsables locaux et associations de ne pas enrayer efficacement la criminalité qui gangrène les localités arabes du pays.