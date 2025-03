Soirée de protestation en Israël : "Perturber, faire grève et arrêter l'économie"

Des milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues pour exiger la libération des 59 otages et protester contre les décisions gouvernementales. Dans un climat de crise politique, l'ancien otage Sagi Dekel-Chen est apparu pour la première fois pour soutenir le mouvement.

Une manifestation aux multiples revendications

Des milliers d'Israéliens ont manifesté ce samedi soir pour exiger la libération des otages encore détenus par le Hamas et pour protester contre les décisions du gouvernement de limoger le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et la procureure générale, Gali Baharav-Miara. La manifestation a débuté sur la place Habima à Tel-Aviv avant de se poursuivre en marche vers l'entrée Begin du quartier gouvernemental de la Kirya. Parmi les orateurs figuraient le chef de l'opposition Yair Lapid et le président du parti démocrate Yair Golan.

Appel à la grève générale

Monté sur scène, le président du parti démocrate Yair Golan s'est joint à l'appel à paralyser l'économie : "Netanyahou n'est pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et un gouvernement qui refuse d'obéir à la loi est un gouvernement dangereux qui doit être arrêté. Nous devons le faire tomber ! Nous perturbons, nous faisons grève et nous arrêtons l'économie, les ports, les transports, les écoles, les universités, les entreprises, les rues. Nous arrêtons le pays - pour le sauver." Il a également attaqué le gouvernement en affirmant : "Nous vivons un moment historique sans précédent. Un moment où le gouvernement israélien tourne le dos à la loi, à la Cour suprême et au public. Et à ce moment, je dis ici : un gouvernement en Israël qui refuse d'obéir à une décision de la Cour suprême est illégal et dangereux." Golan a ensuite appelé les membres de l'opposition à s'unir contre le gouvernement. "Il est temps de s'unir. J'appelle ici mes amis Gadi Eisenkot, Yaïr Lapid et Benny Gantz : unissons-nous. Ce n'est pas le moment pour de petites considérations politiques. Ce n'est pas le moment pour des calculs personnels. C'est le moment de former un front démocratique unique - puissant, stable, déterminé", a-t-il déclaré.

Mobilisation des municipalités et du secteur high-tech

Le maire de Hod Hasharon, Amir Kohavi, a pris la parole en soulignant le large soutien municipal : "Je suis ici au nom de Tel-Aviv, Rahat, Haïfa, Gezer, Emek Hefer, Umm al-Fahm, Herzliya, Metula et au moins 60 autres conseils régionaux, municipalités et villes de diverses régions et démographies qui ont vu hier des ministres appeler le Premier ministre à violer les décisions de la Cour suprême et se sont mobilisés pour lui dire 'Don't'."

Michal Tzur, représentante du secteur high-tech, a également pris la parole : "Nous sommes déjà dans une situation où la majorité des entreprises de high-tech ne s'enregistrent plus en Israël. D'où viendront les sorties et les introductions en bourse qui financent notre sécurité ? La reconstruction du nord et du sud ? Je suis ici pour dire que le secteur high-tech se mobilise également pour préserver l'état de droit par tous les moyens légaux possibles, je suis ici pour dire que nous ne permettrons pas à des ministres d'appeler à violer les décisions de la Cour."

Apparition d'un ancien otage

Lors du rassemblement hebdomadaire de la communauté de Nir Oz à Carmei Gat pour la libération des 59 otages encore détenus par le Hamas, Avital Dekel-Chen, épouse de l'ex-otage Sagi Dekel-Chen libéré après 497 jours de captivité, a pris la parole. Sagi est apparu pour la première fois en public pour soutenir le mouvement. "Aujourd'hui, je suis particulièrement émue car pour la première fois, je me tiens ici et je parle devant la personne la plus importante de ma vie - Sagi, l'amour de ma vie", a-t-elle déclaré.

"Aujourd'hui, tu es là et tu vois à quoi ressemble un rassemblement pour les otages en Israël. Je veux que tu regardes tous les gens autour de toi et que tu voies combien de force il y a ici. Nous n'abandonnerons pas les otages et ferons tout pour les ramener à la maison. La force que tu vois ici est une force solide, qui résiste dans toutes les situations, qui vient chaque samedi pour nous dire à tous - nous sommes avec vous."

Ces manifestations interviennent dans un contexte de crise politique majeure en Israël, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait face à des accusations de vouloir ignorer les décisions de la Cour suprême concernant le limogeage du chef du Shin Bet et de la procureure générale.