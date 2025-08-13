"Soit nous gagnons, soit ceux qui veulent nous détruire l’emportent" (Netanyahou)

Articles recommandés -

Lors d’un événement organisé à Jérusalem par la chaîne américaine Newsmax, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé d’anciens hauts responsables militaires d’avoir, au fil des années, « systématiquement » abandonné l’engagement de Tsahal envers la notion de « victoire ». S’exprimant en hébreu, il a affirmé que certains d’entre eux, une fois à la retraite, avaient cédé à la pression internationale et privilégié des « solutions politiques inadaptées » au détriment du succès militaire.

Netanyahou a rappelé les « grandes victoires » remportées contre le Hamas, le Hezbollah, le régime Assad en Syrie et l’Iran, grâce à la coopération entre Tsahal, le Mossad et le Shin Bet « sous la direction du leadership politique ». Mais, selon lui, « un mot a disparu du lexique de l’armée israélienne : la victoire ».

Le Premier ministre a juré de « ramener ce mot » au cœur de la doctrine militaire : « Sans victoire, notre existence ici n’a pas de sens. Soit nous gagnons, soit ceux qui veulent nous détruire l’emportent. » Il a dénoncé l’« illusion » d’un État palestinien, présenté par certains comme une issue politique, mais qu’il considère comme « un autre terme pour la défaite et la reddition ». Regrettant l’évolution de ces anciens responsables qu’il « respectait profondément » durant leur service, Netanyahou a assuré : « Je ne renoncerai pas à la victoire. Le peuple d’Israël ne renoncera pas à la victoire. »