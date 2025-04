"Son cri pourra le faire libérer" : le témoignage d'Amit Braslavski après la vidéo de son frère otage

La diffusion d'une vidéo de Rom Braslavski par le Jihad islamique palestinien a suscité une vague d'émotion en Israël. Sur le plateau d'i24NEWS, son frère Amit a livré un témoignage poignant, mêlant soulagement, douleur et frustration face à ce qu'il perçoit comme un traitement inégal de la situation de son frère.

Entre soulagement et déchirement

"Nous attendions une vidéo, donc bien sûr ça nous réjouit de le voir parce que ça fait tellement de temps qu'on ne l'a pas vu, ce petit frère qui me manque tant," a confié Amit Braslavski, la voix nouée par l'émotion. Cette première preuve de vie depuis le 7 octobre apporte un soulagement incontestable à la famille. Cependant, voir Rom dans ces conditions a été un véritable déchirement : "De le voir blessé, de voir comme la situation est difficile, on voit qu'il est triste, on voit qu'il est déçu... c'est très difficile à voir."

Bien que conscient de la nature propagandiste de la vidéo où "on lui a dicté beaucoup de choses", Amit Braslavski a été profondément affecté par l'état physique et psychologique de son frère.

Le sentiment d'être des "otages oubliés"

Au-delà de l'émotion de revoir son frère, Amit a profité de cette interview pour exprimer une frustration grandissante face à ce qu'il ressent comme une inégalité de traitement : "Nous avons le sentiment que depuis le 7 octobre, notre voix compte moins que d'autres voix."

Cette perception d'être relégué au second plan se manifeste selon lui à plusieurs niveaux : "Il y a beaucoup d'affiches avec des portraits des otages, il y a très peu de portraits de Rom. Nous avons essayé de changer cela... on a très peu d'aide." Avec une amertume palpable, il déplore le manque d'attention des autorités : "J'attendrais de ministres, j'attendrais de gens qui ont des responsabilités de nous demander si tout va bien, si ma mère va bien, si mon père va bien. C'est inacceptable de ne pas avoir droit à cela."

Un appel aux politiques

Amit Braslavski espère que cette vidéo servira d'électrochoc pour les autorités israéliennes : "J'ai l'impression que ma voix est moins forte que d'autres voix et j'espère que cette vidéo va être un choc pour ceux qui doivent prendre des décisions et qu'on va enfin avoir l'attitude que nous méritons." Dans un contexte où les négociations pour un accord d'échange semblent patiner, la diffusion de cette vidéo pourrait effectivement raviver l'attention sur le sort des 59 otages toujours détenus à Gaza, dont certains risqueraient de tomber dans l'oubli médiatique.

Un message d'amour à travers les médias

Sachant que les otages ont parfois accès aux médias, Amit a profité de son passage sur i24NEWS pour adresser un message directement à son frère : "Nous l'aimons tous et il nous manque, nous nous inquiétons pour lui, que chez nous tout va bien mais qu'il s'occupe de lui, qu'il renforce sa foi en Dieu". Il a conclu par ces mots : "On attend qu'il revienne à la maison, on fera tout pour cela et on va faire résonner le cri, son cri, et s'il revient c'est parce qu'il a dit ces mots si fort et c'est grâce à lui-même qu'il pourra revenir."

Cette nouvelle vidéo s'inscrit dans une stratégie désormais bien rodée des groupes terroristes palestiniens, qui utilisent les otages comme instruments de pression psychologique tant sur les familles que sur la société israélienne dans son ensemble.