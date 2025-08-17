Sondage en Israël : le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, plus populaire que Netanyahou et Katz

Articles recommandés -

Un sondage réalisé pour Maariv révèle qu’Eyal Zamir, chef d’état-major de l’armée israélienne, bénéficie actuellement du plus fort soutien de l’opinion publique, loin devant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz.

Selon l’enquête, 50 % des personnes interrogées se disent satisfaites de l’action de Zamir, contre 34 % insatisfaites et 16 % sans opinion. Ce soutien dépasse le seul camp de l’opposition : 63 % des électeurs opposés au gouvernement expriment leur confiance envers le chef d’état-major, mais également 42 % des électeurs de la coalition.

À l’inverse, Netanyahou recueille seulement 36 % d’opinions favorables, tandis que 59 % se disent mécontents de son action. Le clivage partisan est très marqué : 86 % des électeurs de la coalition déclarent lui faire confiance, contre seulement 11 % de l’opposition. Katz obtient des résultats similaires, avec 32 % de satisfaits et 57 % d’insatisfaits. Parmi les soutiens du gouvernement, 72 % approuvent sa gestion, mais à peine 19 % dans l’opposition.

Ces chiffres paraissent d’autant plus significatifs qu’ils interviennent dans un contexte de tensions inédites entre le Premier ministre et le chef d’état-major. Après une année de coopération jugée harmonieuse, les deux hommes se sont opposés publiquement à propos de la conduite de la guerre à Gaza et des opérations envisagées dans les prochaines semaines.

Zamir aurait marqué sa distance avec la nouvelle stratégie défendue par Netanyahou. Selon plusieurs sources sécuritaires, il craint que cette politique n’entraîne une aggravation du bilan humain, avec la mort de nombreux otages encore retenus à Gaza, de soldats israéliens et de civils palestiniens, tout en affaiblissant la légitimité internationale d’Israël sans porter de coup décisif au Hamas.

Cette prise de position a transformé le chef d’état-major en cible politique du Premier ministre, qui lui reproche de saper son autorité. Pourtant, l’opinion publique semble accorder davantage de crédit à Zamir, dont l’approche prudente rencontre un écho croissant au sein d’une société israélienne lassée par la durée et le coût humain du conflit.

Ce décalage entre la popularité des responsables militaires et celle du leadership politique met en lumière la fragilité de la coalition de Netanyahou, confrontée à la fois à la contestation de l’opposition et à des dissensions internes sur la stratégie à adopter face au Hamas.