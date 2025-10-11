Sondage i24NEWS : 6 Israéliens sur 10 ne croient pas que le Hamas sera désarmé
La majorité des Israéliens doutent du désarmement du Hamas et anticipent une reprise prochaine des combats.
Un sondage réalisé pour i24NEWS par l’institut Direct Polls, dirigé par Tzuriel Sharon, révèle un profond scepticisme du public israélien quant aux perspectives de désarmement du Hamas et à la stabilité de la trêve actuelle.
À la question de savoir si l’accord conclu dans le cadre du plan Trump mènera au démantèlement militaire du mouvement terroriste islamiste, 60 % des sondés répondent ne pas y croire, contre 26 % qui pensent que oui, et 14 % qui ne se prononcent pas.
Concernant la situation sécuritaire, 63 % des Israéliens estiment qu’un nouveau cycle de combats à Gaza est inévitable, tandis que seulement 18 % jugent que la menace venant du territoire a été écartée. Les autres (19 %) déclarent ne pas savoir.
Le sondage s’est également penché sur le rôle du ministre Ron Dermer dans la formulation du plan Trump : 33 % des personnes interrogées estiment que son influence a été « décisive », 37 % la jugent « partielle », et 17 % pensent qu’il n’a eu aucun impact.
Réalisée auprès de 538 répondants, l’enquête présente une marge d’erreur de 4,2 %. Elle reflète un climat de méfiance persistante au sein de l’opinion israélienne malgré l’annonce du cessez-le-feu et la mise en œuvre progressive du plan américain pour Gaza.