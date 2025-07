Sondage i24NEWS : Bennett défie Netanyahou, un nouveau parti de réservistes bouleverse la donne

Articles recommandés -

Un sondage exclusif i24NEWS réalisé par l'institut Direct Polls et diffusé jeudi soir révèle un paysage politique israélien en pleine recomposition, marqué par l'émergence potentielle de nouvelles formations et un duel serré au sommet entre Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett.

Un face-à-face serré entre anciens Premiers ministres

Interrogés sur le candidat le plus apte à diriger le gouvernement, les sondés placent Naftali Bennett légèrement en tête avec 44% des suffrages, devançant de justesse Benjamin Netanyahou qui recueille 43% des intentions de vote. 13% des personnes interrogées estiment qu'aucun des deux ne convient pour ce poste.

Cependant, lorsque la question oppose Netanyahou à Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major de Tsahal qui a récemment quitté le camp de Benny Gantz, c'est le Premier ministre actuel qui reprend l'avantage avec 47% contre 37% pour le général. 16% des sondés ne se prononcent pour aucun des deux candidats.

L'hypothèse Bennett 2026 redistribue les cartes

Le scénario le plus révélateur du sondage envisage la création d'un nouveau parti dirigé par Naftali Bennett pour l'instant baptisé "Bennett 2026". Dans cette configuration, le Likoud conserverait sa première place avec 27 mandats, mais serait talonnée de très près par cette nouvelle formation qui obtiendrait 26 sièges, soit un score remarquable pour un parti naissant.

Cette percée de Bennett se ferait notamment au détriment des partis du centre et de la gauche : Yisrael Beitenou d'Avigdor Lieberman monterait à 12 mandats, tandis que les Démocrates de Yair Golan atteindraient 11 sièges. Du côté des partis religieux, le Shas conserverait 9 mandats et le Judaïsme unifié de la Torah 8.

L'émergence d'un parti de réservistes

L'hypothèse la plus intrigante concerne l'impact d'une potentielle "Nouvelle formation de réservistes" sur l'échiquier politique. Cette formation, qui ferait écho aux mobilisations de réservistes ayant marqué la crise institutionnelle israélienne, obtiendrait directement 10 mandats selon le sondage.

Dans ce scénario à trois nouveaux acteurs (Bennett, réservistes et partis existants), le Likoud perdrait deux sièges pour tomber à 25 mandats, tandis que Bennett 2026 reculerait également à 24 mandats. Les Démocrates et la formation de réservistes se partageraient chacune 10 mandats, modifiant profondément les équilibres politiques.

Un centre-droit fragmenté

Cette recomposition révèle une fragmentation particulière du camp de centre-droit, avec plusieurs formations se disputant un électorat similaire. Yisrael Beitenou chuterait à 9 mandats dans le second scénario, tandis que les partis religieux maintiendraient leurs positions : Shas avec 9 mandats, le Judaïsme unifié de la Torah avec 8.

Du côté de la droite radicale, le Sionisme religieux obtiendrait 6 mandats dans les deux configurations, tandis qu'Otzma Yehudit (Force juive) d'Itamar Ben Gvir oscillerait entre 6 et 7 sièges selon les scénarios.

Ce sondage a été réalisé le 24 juillet auprès de 633 personnes âgées de 18 ans et plus. Les résultats interviennent dans un contexte politique tendu, marqué par l'éviction de Yuli Edelstein de la présidence de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, le départ de Gadi Eisenkot du Camp national et les débats sur la loi du service militaire des othodoxes.