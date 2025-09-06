Sondage i24NEWS : les Israéliens partagés sur l’annexion de la Judée-Samarie

Articles recommandés -

Un sondage i24NEWS, réalisé par l’institut Direct Polls et diffusé vendredi soir dans l’émission 'Cabinet Shishi', révèle une opinion publique israélienne divisée sur la question de l’annexion de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain.

Ce sondage intervient alors que de nombreux pays ont récemment annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien. À la question de savoir si Israël devait, en réponse à cette dynamique, étendre sa souveraineté sur ces territoires, 42 % des sondés ont répondu « oui » pour une annexion totale, tandis que 41 % se sont prononcés contre toute annexion à ce stade, et 12 % en faveur d’une annexion partielle.

Une autre question portait sur l’impact des manifestations et incendies à Jérusalem liés à la libération des otages détenus à Gaza.

Selon les résultats, 63 % des participants estiment que ces actions ont nuit à la cause, contre 24 % qui pensent qu’elles l’ont favorisée, et 13 % qui ne se prononcent pas.

Enfin, le sondage s’est intéressé à la perception du travail de la conseillère juridique du gouvernement face aux discours de haine et aux blocages de routes.

53 % jugent son action insuffisante, 41 % l’évaluent positivement, et 7 % sont sans opinion.

L’enquête, réalisée le 4 septembre 2025 auprès de 499 Israéliens de 18 ans et plus, présente une marge d’erreur statistique de 4,6 %.