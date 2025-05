"Sortez pour résister" : vague d'incitation sur les réseaux arabes avant la Marche des drapeaux

À la veille de la Marche des drapeaux prévue lundi à Jérusalem, la police fait face à une vague d'incitation sur les réseaux sociaux arabes, incluant des appels aux Arabes israéliens à "monter sur le mont du Temple" et à agir contre le défilé. Parmi les slogans diffusés : "Ne laissez pas la Marche des drapeaux passer, sortez pour résister", ainsi que des allusions troublantes comme "On se demande ce qui se passera cette année".

La police a identifié que l'essentiel de l'incitation provient de chaînes liées au Hamas, y compris des canaux officiels et de soutien. Sur les chaînes israéliennes, en revanche, il s'agit principalement d'échos répétés des mêmes contenus.

L'appel du Hamas à la mobilisation

Dans un communiqué publié hier soir, Haroun Nasser al-Din, membre du bureau politique du Hamas responsable des affaires de Jérusalem, a écrit : "Il faut faire face à cette agression croissante et à ces plans de judaïsation malveillants par tous les moyens et à tous les niveaux. C'est le véritable défi et la responsabilité religieuse, historique et morale de tout musulman libre dans ce monde." Al-Din a également appelé les masses à "maintenir leur présence sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa".

Le commissaire divisionnaire Azik Simon, chef de la section des enquêtes du district de Jérusalem, a déclaré à i24NEWS : "Nous identifions des affiches diffusées sur les réseaux appelant à monter sur le mont du Temple et à défendre Jérusalem - la plupart proviennent de chaînes identifiées au Hamas. Il n'y a pratiquement aucune diffusion sur les chaînes israéliennes, seulement des échos dans certains groupes - mais il ne s'agit pas d'une vague d'incitation généralisée." "Nous n'avons identifié aucun appel à commettre des attentats ou des infractions sécuritaires, mais plutôt des déclarations générales comme 'faites attention aux fidèles juifs' ou 'défendez Al-Aqsa'", a-t-il précisé. En vue de la Marche des drapeaux, l'activité de notre centre de lutte contre l'incitation a été renforcée, dans le but de surveiller et de neutraliser les contenus incitateurs en temps réel."

Un événement sous haute tension

La Marche des drapeaux se tient chaque année le jour de Jérusalem, le 28 Iyar, pour célébrer la réunification de la ville. Cette année, les organisateurs prévoient la participation de dizaines de milliers de personnes venues de tout le pays.

Les années précédentes, les événements de la Marche des drapeaux ont été marqués par des troubles à l'ordre public et des affrontements entre les participants et les résidents du quartier musulman.