Soupçon d’attentat à Ramat Gan : un homme poignardé et grièvement blessé, le suspect arrêté

Un homme de 47 ans a été grièvement blessé jeudi après avoir été poignardé dans la rue Bialik à Ramat Gan, dans le centre d’Israël. Les services de secours du Magen David Adom (MDA) sont rapidement intervenus et lui ont prodigué les premiers soins avant de l’évacuer en unité de soins intensifs vers l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv. Son état est décrit comme grave mais stable.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime a indiqué aux policiers que l’agresseur aurait crié « Allah Akbar » au moment de l’attaque. Les forces de police, dépêchées sur place, ont lancé des recherches dans les environs et ont rapidement localisé puis arrêté un suspect à proximité de la scène.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’agresseur présumé attendre sa victime avant de la poignarder, puis de lui asséner des coups alors qu’elle se trouvait déjà au sol.

À ce stade, les enquêteurs privilégient la piste d’une attaque à caractère nationaliste. La police souligne toutefois qu’aucune conclusion définitive n’a encore été tirée et que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Les premières vérifications n’ont révélé aucune relation préalable entre le suspect et la victime, ce qui renforce l’hypothèse d’une attaque motivée par des raisons idéologiques.

Un secouriste de l’unité motocycliste du MDA, Shlomo Bergstein, a décrit l’intervention des équipes médicales. « Nous avons reçu un appel signalant un homme présentant des blessures pénétrantes importantes. À notre arrivée, il était conscient et entouré de nombreux passants. Nous avons dû agir très rapidement », a-t-il expliqué.

Le suspect arrêté sur les lieux est actuellement interrogé par la police, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations afin d’établir les circonstances exactes de l’attaque.