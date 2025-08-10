Sous pression internationale, Benjamin Netanyahou tiendra deux conférences de presse ce dimanche

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’exprimera ce dimanche à deux reprises depuis son bureau à Jérusalem. Une première conférence, prévue à 16h30, sera réservée à la presse étrangère. La seconde, à 20h00, s’adressera au public israélien et aux médias nationaux. Les deux interventions seront retransmises en direct.

Ces prises de parole interviennent dans un contexte de vives critiques internationales à la suite de la décision du cabinet de sécurité d’élargir l’offensive militaire et de prendre le contrôle de Gaza. Cette initiative a suscité de fermes condamnations de la part de plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. D’après le Financial Times et The Guardian, des responsables européens auraient averti que cette opération risquait d’accentuer l’isolement diplomatique d’Israël, voire de conduire à des sanctions.

Sur le plan intérieur, la tension est également palpable. Ces derniers jours, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tel-Aviv et d’autres villes, réclamant un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages. Parallèlement, certains ministres mettent en garde contre les répercussions sécuritaires et diplomatiques d’une telle escalade. Benjamin Netanyahou devrait profiter de ces deux interventions pour répondre aux critiques, défendre la stratégie gouvernementale et tenter de rassurer à la fois ses partenaires internationaux et l’opinion publique israélienne.