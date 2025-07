La Knesset vote massivement pour la souveraineté en Judée-Samarie

Articles recommandés -

La Knesset a approuvé, par 71 voix contre 13, une motion soutenant l’application de la souveraineté israélienne sur la Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain. Présentée par les députés Dan Illouz, Simcha Rothman et Oded Forer, et portée par le président de la coalition Ofir Katz, cette résolution, bien que non contraignante, qualifie ces territoires de « parties intégrantes de la Terre d’Israël », berceau historique et spirituel du peuple juif, avec des sites comme Hébron et Naplouse.

La motion s’appuie sur le massacre du 7 octobre 2023 pour rejeter un État palestinien, considéré comme un « danger existentiel » pour la sécurité d’Israël, réitérant une résolution de juillet 2024. Elle appelle le gouvernement à instaurer rapidement la loi, la juridiction et l’administration israéliennes dans les zones de peuplement juif, renforçant la vision sioniste. « C’est le retour à Sion et la réalisation du droit fondamental du peuple juif à la paix », déclare le texte.

Soutenue par environ 70 % des Israéliens selon un sondage de janvier 2025, cette motion a suscité des débats animés avant la pause estivale de la Knesset. Elle reflète un consensus croissant au sein de la coalition, mais pourrait exacerber les tensions diplomatiques. Le vote marque un tournant symbolique, salué par les partisans de la souveraineté comme un « moment historique ».