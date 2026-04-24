Spécial week-end | Du Uzi à Arrow 3 : ces innovations militaires israéliennes devenues des références mondiales

À l’occasion de Yom HaAtsmaout (fête de l’indépendance), Israël met souvent en avant une autre facette de son histoire : celle d’un pays contraint de défendre son existence, mais qui a su transformer cette nécessité en moteur d’innovation. Au fil des décennies, la combinaison entre urgence sécuritaire, créativité technologique et exigence opérationnelle a permis l’émergence de systèmes militaires aujourd’hui reconnus bien au-delà de ses frontières.

Le symbole le plus connu de cette réussite reste sans doute le Dôme de fer. Conçu pour intercepter roquettes de courte portée, obus de mortier et drones, ce dispositif est devenu l’un des emblèmes de la défense israélienne. Son efficacité repose sur une chaîne technologique sophistiquée : radar de détection, calcul de trajectoire en temps réel et lancement d’intercepteurs uniquement lorsque la menace vise une zone habitée. Au-delà de la puissance, le système incarne une logique d’économie, de précision et de gestion d’attaques massives.

À un niveau supérieur de défense se trouve Arrow 3, destiné à neutraliser des missiles balistiques hors de l’atmosphère, bien avant qu’ils n’atteignent le territoire israélien. Cette capacité place Israël parmi le cercle restreint des pays capables d’intercepter des menaces stratégiques de longue portée. Elle illustre aussi l’anticipation d’un État confronté à des risques régionaux en constante évolution.

Dans le domaine terrestre, le système Trophy, connu en hébreu sous le nom de "Veste coupe-vent" (Méil roua'h), a profondément modifié la protection des blindés. Installé sur des chars et véhicules militaires, il détecte les missiles antichars entrants puis les neutralise avant impact. Là où les armées misaient traditionnellement sur un blindage toujours plus épais, Israël a privilégié une défense active capable d’arrêter la menace avant qu’elle ne frappe.

Israël a également marqué l’histoire avec des armes devenues iconiques. Le Uzi, développé par Uzi Gal, s’est imposé comme l’un des pistolets-mitrailleurs les plus célèbres du XXe siècle grâce à sa simplicité, sa fiabilité et son format compact. Plus tard, la mitrailleuse légère Néguev a poursuivi cette tradition en offrant mobilité et puissance de feu aux unités d’infanterie.

Parmi les développements les plus récents figure Point Blank, une petite munition lancée à la main, capable de voler discrètement vers sa cible pour une frappe de précision. Selon ses concepteurs, elle peut également revenir vers son opérateur si la mission est annulée. Ce type d’équipement reflète l’évolution des champs de bataille modernes : plus rapides, plus urbains, plus numériques.

Au final, ces systèmes racontent une même histoire : celle d’un pays qui, sous pression permanente, a converti des impératifs de survie en technologies capables d’influencer les doctrines militaires mondiales. Pour Israël, la défense n’est pas seulement une nécessité stratégique, mais aussi un vecteur d’excellence industrielle et scientifique.