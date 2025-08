Steve Witkoff aux familles d’otages : "Il faut un accord total ou rien"

Articles recommandés -

Lors d’une rencontre de plus de deux heures à la place des Otages à Tel-Aviv, l’envoyé spécial américain Steve Witkoff, accueilli par des applaudissements, a réaffirmé l’engagement de Donald Trump à libérer les otages détenus par le Hamas. « Nous savons qui est en vie, et quelqu’un sera tenu responsable s’ils ne sortent pas vivants », a-t-il déclaré, ajoutant : « La majorité des Israéliens et des Gazaouis veulent leur retour pour permettre la reconstruction de Gaza. »

Face à la frustration des familles, il a confessé : « J’ai perdu un enfant, je comprends votre douleur. La situation est complexe. » Witkoff a critiqué le Hamas pour pour ne pas respecter ses engagements: « Les négociations ont été frustrantes, il faut désormais un accord total ou rien. » Ohad Ben Ami, ex-otage, a exprimé son inquiétude pour ses camarades encore captifs, redoutant leur capacité à se rétablir. « Ils auront besoin de beaucoup d’aide », a répondu Witkoff, soulignant l’urgence d’une solution globale pour mettre fin à la guerre et ramener les 50 otages restants, dont 20 sont présumés vivants, selon les autorités israéliennes.