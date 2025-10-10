Steve Witkoff et Jared Kushner prient au Mur des Lamentations

À la veille de la libération attendue des otages israéliens, l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, accompagné de son épouse Lauren, ainsi que Jared et Ivanka Kushner, se sont rendus ce vendredi au Mur des Lamentations à Jérusalem pour une visite empreinte d’émotion et de ferveur.

Accueillis par le rabbin du Mur occidental et des Lieux saints, Shmuel Rabinowitz, les envoyés américains ont entendu le récit des nombreuses prières organisées ces deux dernières années pour le retour des otages, notamment lors des grandes cérémonies de Seli’hot et de la bénédiction des prêtres cette semaine, auxquelles participaient des rescapés et des familles de captifs.

Rabbi Rabinowitz a remercié les représentants américains pour leur rôle dans la libération prochaine des otages, qualifiant cet engagement d’« une des plus hautes mitsvot du judaïsme ». Ensemble, ils ont récité une prière pour la réussite de l’accord et le retour des captifs — « les vivants à leurs familles, les disparus à leur terre ». Steve Witkoff a déclaré : « Je prie pour que le nouveau chapitre qui s’ouvre au Moyen-Orient réalise pleinement son potentiel de paix. Puissent les dirigeants faire preuve de vision et de courage. » Jared Kushner, pour sa part, a ajouté : « Je prie pour la paix au Moyen-Orient et souhaite au président Trump la force et la clairvoyance nécessaires pour mener à bien ce processus historique. » Avant de quitter les lieux, les visiteurs ont glissé des prières entre les pierres du Mur et signé le livre d’or, symbole d’un soutien spirituel à un moment charnière pour Israël et la région.