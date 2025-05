Suspicion d'attentat à l'arme blanche dans le nord d'Israël, un homme modérément blessé

Un homme de 36 ans a été victime d'une agression à l'arme blanche ce dimanche dans la rue Gaon à Pardes Hanna-Karkur, dans le nord d'Israël Les services d'urgence sont rapidement intervenus sur place pour lui porter secours et son état est défini comme modéré

Selon les premiers éléments, la victime a été transportée dans un état grave et instable vers l'hôpital. Les forces de l'ordre ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette agression qui s'apparente à un acte terroriste. Après de plus amples vérifications, les investigations ont été confiées au Shin Bet.

L'agresseur présumé a pris la fuite après les faits. Les recherches sont actuellement en cours pour le retrouver.

Ido Elmalah, technicien médical d'urgence de l'unité motocycliste du Magen David Adom (MDA), a déclaré : "À notre arrivée sur les lieux, nous avons constaté que l'homme blessé, âgé de 36 ans, était conscient et souffrait de blessures pénétrantes. Nous lui avons prodigué les premiers soins vitaux et l'avons évacué d'urgence vers l'unité de soins intensifs du MDA puis vers la salle de traumatologie de l'hôpital. Son état était modéré et stable."