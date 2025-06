Tel-Aviv : 1 400 policiers mobilisés pour la Gay Pride de vendredi

La police israélienne a annoncé jeudi le déploiement de quelque 1 400 policiers en uniforme et en civil, ainsi que des combattants de la garde-frontière et des volontaires, pour sécuriser la parade de la fierté de Tel-Aviv prévue vendredi 13 juin entre 11h et 19h.

Le défilé empruntera la rue Herbert Samuel le long de la promenade et se terminera au parc Charles Clore. "Notre objectif est de permettre le bon déroulement de l'événement de la manière la plus sûre possible, en veillant au retour en sécurité de tous les participants chez eux", a déclaré le commandant de l'événement, le commissaire Tzachi Sharabi.

Des unités spécialisées, notamment aériennes et de police maritime, seront également déployées pour assurer la sécurité des participants à cet événement qui durera plusieurs heures.

D'importantes perturbations de trafic sont attendues dans les axes adjacents. Les premières fermetures de routes débuteront dès 6h30 sur la rue Herbert Samuel en direction du sud, suivies à partir de 12h par la fermeture progressive de nombreuses artères du centre de Tel-Aviv.

L'accès au site de l'événement sera interdit aux véhicules à deux roues, aux armes, aux bouteilles en verre, à l'alcool et aux animaux (sauf chiens-guides). La police recommande l'usage des transports publics et de se tenir informé via l'application Waze pour les itinéraires alternatifs.