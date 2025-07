Tel-Aviv lance "Kan Garim", une plateforme pour loger les déplacés de la guerre

Articles recommandés -

Pour répondre à la crise des déplacés causée par le conflit avec l’Iran, la municipalité de Tel Aviv-Jaffa a dévoilé "Kan Garim", une plateforme numérique temporaire. Conçue avec le soutien du forum des entreprises de croissance et de l’unité numérique nationale, et développée par Wix, elle met en relation les habitants ayant perdu leur logement avec des propriétaires proposant des locations à court terme (un mois à un an). Les propriétaires sont invités à enregistrer leurs biens sur le site (https://www.kan-garim.com) pour constituer un répertoire varié, incluant appartements de vacances, résidences hôtelières ou logements invendus. Les déplacés pourront contacter directement les propriétaires pour finaliser les contrats.

Le maire, Ron Huldai, a salué cette initiative solidaire, tandis que Michal Shrig Kaduri, de Wix, a vanté la rapidité de ce partenariat public-privé en temps de crise.

« Ces dernières semaines ont prouvé l’importance du partenariat public-privé. Ce projet, créé par un équipe bénévole de Wix, répond rapidement aux besoins d’urgence des habitants touchés par l’opération "Réveil du Lion". La municipalité ne vérifie pas les logements et n’intervient pas dans les contrats. "Kan Garim" incarne l’innovation et l’entraide de Tel Aviv face à l’adversité, offrant une solution digne aux sinistrés.