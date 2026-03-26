Une scène à la fois dramatique et émouvante s’est déroulée ce jeudi à Tel Aviv, où un nourrisson est né en pleine alerte due à une attaque iranienne avant d’être évacué en urgence vers un abri public quelques minutes après sa naissance. Alertés par un appel signalant une femme en travail à son domicile, les secours de Magen David Adom ont guidé le père par téléphone jusqu’à l’arrivée d’une équipe médicale, qui a procédé à l’accouchement sur place.

Mais à peine le bébé venu au monde, des sirènes ont retenti dans toute la région du centre d'Israël, contraignant les secouristes à interrompre les soins pour organiser une évacuation immédiate vers un espace protégé. Le nourrisson, âgé de seulement quelques minutes, a été transporté à la hâte dans les bras d’un ambulancier, équipé d’un casque et d’un gilet de protection, jusqu’à un abri public. C’est là, dans des conditions exceptionnelles, que les premiers gestes post-nataux ont été achevés, notamment la coupure du cordon ombilical.

Malgré le contexte tendu, la mère et l’enfant se portent bien. Les parents ont salué le professionnalisme et le sang-froid des équipes médicales, qui ont su les accompagner et les rassurer tout au long de cette situation hors du commun. Pour les secouristes, cette naissance en pleine alerte restera un moment marquant, symbole de vie au cœur d’une réalité sécuritaire difficile.