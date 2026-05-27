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Bezhalel Machlis, président-directeur général d’Elbit Systems, lors de la conférence économique annuelle Globes à l’hôtel David Intercontinental de Tel-Aviv, le 6 décembre 2015.
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