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LIVE BLOG | Israel Katz confirme l’élimination du numéro 4 de la branche armée du Hamas à Gaza
Mohammed Adwa aurait été ciblé par une frappe israélienne dans la ville de Gaza, onze jours après l’élimination de son prédécesseur.
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Londres : important incendie dans le quartier juif de Golders Green
Un important incendie s’est déclaré mercredi matin près du supermarché casher Kosher Kingdom, dans le quartier juif de Golders Green, à Londres.
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Israël accuse des militants de la flottille de simuler leurs blessures
Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé des militants de la flottille pour Gaza d’avoir exagéré ou simulé leurs blessures après leur expulsion d’Israël.
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Tel Aviv : une prière de l’Aïd relance le débat sur les prières publiques
Une prière de l’Aïd al-Adha organisée près du port de Jaffa avec séparation hommes-femmes relance le débat sur l’application des règles municipales.
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Lindsey Graham critique le rôle de médiateur du Pakistan entre les États-Unis et l’Iran
Le sénateur américain Lindsey Graham juge « problématique » la médiation pakistanaise dans les discussions avec l’Iran et demande à Islamabad de clarifier sa position sur les Accords d’Abraham.
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Yair Golan n’exclut pas une coalition avec les haredim
Le chef du parti Les Démocrates affirme qu’il pourrait gouverner avec les partis haredim si cela permet d’écarter le Likoud, Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir.
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Israël interdit l’entrée à 40 militants d’Euro-Med liés au Hamas
Israël interdit 40 membres d’Euro-Med, accusés par les autorités de liens avec le Hamas et de campagnes anti-israéliennes.
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Fuite chimique mortelle dans une usine américaine
Plusieurs personnes sont mortes et d’autres ont été grièvement blessées après la rupture d’une cuve dans une usine de papier de l’État de Washington.
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Donald Trump dit que son examen médical s'est « parfaitement » passé
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🔴 "Flottille pour Gaza" : Sébastien Lecornu envisage de saisir la justice après le traitement "odieux" des militants par Israël
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Washington dément avoir repris l’escorte maritime dans le détroit d’Ormuz (responsable à i24NEWS)
La marine américaine a repris ses opérations d’assistance aux navires traversant le détroit d'Ormuz (Wall Street Journal)
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