Tel Aviv : une prière de l’Aïd relance le débat sur les prières publiques

Une prière collective musulmane de Fajr s’est tenue mercredi matin près du port de Jaffa, à Tel Aviv, à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

L’événement s’est déroulé en plein air, avec une séparation stricte entre hommes et femmes. Les images diffusées ont suscité des réactions sur les réseaux sociaux et des critiques de riverains.

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La polémique vient du contraste avec la position affichée par la municipalité de Tel Aviv-Jaffa concernant les prières juives séparées par sexe dans l’espace public. Le maire Ron Huldai avait déjà affirmé que la ville n’autoriserait pas d’événements impliquant une séparation hommes-femmes dans les rues.

Dans une précédente déclaration, Huldai avait expliqué que la municipalité maintiendrait cette ligne afin de préserver un « Tel Aviv libre ».

Des voix critiques accusent désormais la ville d’appliquer cette politique de manière inégale. Meir Ettinger a notamment dénoncé ce qu’il présente comme un traitement différent entre prières juives et musulmanes séparées par sexe dans l’espace public.