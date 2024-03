Témoignage : libéré après 129 jours de captivité aux mains du Hamas, Luis Har s'habitue à sa nouvelle vie

Fernando Marman, 61 ans, et Luis Har, 70 ans, tous deux Israélo-Argentins, avaient été kidnappés dans le kibboutz Nir Yitzhak (sud d'Israël) le 7 octobre, aux côtés de Clara Marman, la compagne de Luis et sœur de Fernando, et de Gabriela Leimberg, 59 ans, la femme de ce dernier, et leur fille Mia, 17 ans. Toutes les trois avaient été échangées le 28 novembre contre des prisonniers palestiniens et libérées dans le cadre du cessez-le-feu négocié par le Qatar et des États-Unis, après 53 jours de captivité. Alors que leur espoir de retrouver leur liberté s'amenuisait, Fernando Simon Marman, et Luis Har, 70 ans, ont été libérés le mois dernier lors d’une opération exceptionnelle de l’armée israélienne. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, les deux otages se trouvaient au deuxième étage d'un bâtiment. Luis Har s'est confié à cœur ouvert à Channel 12 un mois après sa libération - Témoignage -

"Il a fallu que je me pince pour y croire", a déclaré M. Luis à Channel 12. "Je n'ai pas encore retrouvé ma vie d'avant, parfois je ne sais pas encore où je suis, mais cela va prendre du temps", a-t-il affirmé. 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza.