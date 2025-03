Témoignage d'Omar Shem Tov sur sa captivité : "J'ai crié vers Dieu, j'étais au bord du désespoir"

Omar Shem Tov, libéré après 505 jours de captivité aux mains du Hamas, a participé jeudi à une cérémonie émouvante à Herzliya, aux côtés de ses amis Maya et Itay Regev. "Après le retour d'Itay, je me suis senti très seul", a-t-il confié lors de son premier témoignage public.

"Je n'ai jamais perdu espoir"

"Je n'ai pas l'habitude d'être sur scène. La dernière fois que je me suis tenu sur une estrade, c'était sur celle du Hamas, alors pardonnez-moi si je suis ému", a déclaré Shem Tov en préambule. "J'ai été enlevé le 7 octobre et pendant 505 jours, j'ai été détenu en captivité. Je n'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours cru que je rentrerais chez moi et j'ai toujours ressenti une forme de protection divine, malgré des moments extrêmement difficiles." "Après qu'Itay a été libéré, je me suis senti très seul. J'ai été transféré dans un tunnel à 40 mètres de profondeur, seul, dans une cellule fermée pendant 50 jours, avec peu de nourriture et sans lumière", a-t-il raconté. "J'avais trouvé une lampe de poche que j'utilisais quelques minutes par jour pour économiser la batterie. Le 50ème jour, au bord du désespoir total, après cinq jours dans l'obscurité complète, ne me restant qu'un biscuit par jour et un peu d'eau salée à boire, j'ai crié vers Dieu pour qu'il me sorte de là, car je n'en pouvais plus. Cinq minutes plus tard, mon geôlier est venu m'annoncer que j'allais être déplacé."

"J'imaginais ma libération chaque jour"

Transféré dans un autre tunnel, Shem Tov a expliqué que sa situation s'était légèrement améliorée : "J'ai soudain compris que même dans les tunnels, il y a un état mauvais et un état très mauvais. Grâce à Dieu, dans le nouveau tunnel, j'avais de la lumière et plus de nourriture." "J'ai passé les 400 jours suivants seul, et chaque jour j'imaginais le moment de ma libération et ce que je ferais une fois libre. J'imaginais poser ma tête sur les genoux de ma mère pendant qu'elle me caressait les cheveux, comme j'ai toujours aimé. Je m'imaginais faire de la moto avec mon père, sentant le vent et la liberté. Je m'imaginais assis dans le salon avec Dana et Amit, regardant un film avec du pop-corn, et les promenades avec Lucas dans les champs."

Un appel pour les otages restants

"Maintenant, l'imagination est devenue réalité, et Dieu merci je suis ici – et je suis ici pour tous ceux qui sont restés là-bas. Je sais ce qu'ils ressentent et je comprends l'urgence de les sortir de cet enfer. Chaque jour là-bas, on ne sait pas si on restera en vie ou si on mourra de faim ou de mauvais traitements physiques et psychologiques. Nous devons tous les faire sortir – les vivants pour qu'ils se rétablissent, et les morts pour qu'ils soient enterrés." Shem Tov a conclu en remerciant les citoyens israéliens : "Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'avoir soutenu, entouré et embrassé ma merveilleuse famille. Chaque prière ou énergie que vous m'avez envoyée – je l'ai ressentie, même quand j'étais dans l'endroit le plus sombre. J'ai ressenti une étincelle de lumière, et c'est grâce à vous."