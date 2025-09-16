Temps de prière allongé, assouplissements pour le shabbat : Tsahal révise son cadre religieux

Articles recommandés -

L'armée israélienne s'engage dans une vaste révision de son cadre réglementaire religieux. Cette initiative d'envergure, distincte des mesures spécifiquement destinées aux unités ultra-orthodoxes, ambitionne d'harmoniser les pratiques religieuses dans toute l'institution militaire.

Supervision rabbinique renforcée

La réforme introduit un contrôle rabbinique systématique dans plusieurs domaines jusqu'alors peu encadrés. Désormais, toute introduction de produits alimentaires extérieurs nécessitera l'aval du grand rabbin militaire, marquant une rupture avec l'absence de supervision antérieure notamment par rapport aux dons de nourriture d'associations ou de particuliers.

Cette logique de contrôle s'étend également aux infrastructures alimentaires : restaurants, cuisines et distributeurs automatiques devront obtenir une autorisation rabbinique préalable, remplaçant le système déclaratif qui prévalait jusqu'alors. Parallèlement, les superviseurs de cacherout voient leur mission recentrée sur la surveillance religieuse, avec interdiction d'exercer des fonctions culinaires.

La nouvelle réglementation apporte par ailleurs certains assouplissements, notamment concernant la période de Pessah. L'interdiction d'introduire du 'hametz (aliments fermentés) sur les installations militaires ne débutera plus que la veille de la fête, abandonnant la pratique restrictive qui s'étendait sur plusieurs semaines.

Assouplissements de calendrier et d'horaires

Les aménagements horaires constituent un autre volet significatif de cette refonte. Les prières matinales bénéficieront de cinq minutes supplémentaires en semaine, portant leur durée à 45 minutes. Plus substantiellement, les permissions de fin de semaine seront étendues : les militaires pourront quitter leur base deux heures avant l'entrée du shabbat (contre une heure précédemment) et bénéficieront de plus de temps pour regagner leur base après sa sortie.

Dispositions particulières et exemptions

La réglementation actualisée intègre également des préoccupations religieuses spécifiques : respect des prescriptions liées à l'année shabbatique (shmita) pour les produits alimentaires agricoles, interdiction pour les Cohanim de pénétrer dans les cimetières, et possibilité d'éviter l'accès au mont du Temple ou aux lieux de culte non juifs selon la volonté de chacun.