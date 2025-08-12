Tensions entre Tsahal et le ministère de la Défense autour des nominations à la tête de l'armée

Articles recommandés -

Une vive polémique oppose depuis mardi l'état-major de Tsahal au ministère de la Défense autour de nominations d'officiers supérieurs, révélant des tensions institutionnelles majeures au sein de l'appareil sécuritaire israélien. Le différend porte sur une série de promotions annoncées unilatéralement par l'armée, sans coordination préalable avec le ministre de la Défense Israël Katz.

Versions contradictoires sur la procédure

L'entourage du ministre Katz affirme avoir transmis une demande officielle au bureau du chef d'état-major, le général Eyal Zamir, pour reporter la réunion de nomination qui s'est tenue lundi. Cette demande visait à organiser une rencontre préalable entre les parties pour coordonner les candidatures, une procédure que les proches du ministre qualifient de "pratique établie" lors des précédents cycles de nominations.

Le camp Katz souligne que le chef d'état-major avait plusieurs occasions de soumettre les noms des candidats lors des réunions hebdomadaires avec le ministre, ce qui n'a pas été fait. À l'inverse, l'entourage du général Zamir rejette ces accusations, affirmant qu'aucune obligation de discussion préalable n'existe. Des sources officielles du bureau du chef d'état-major indiquent avoir tenté, sans succès depuis plusieurs jours, de coordonner une rencontre avec le ministre par les canaux habituels.

Une annonce nocturne qui enflamme les tensions

Le conflit a éclaté après que Tsahal a publié dans la nuit une annonce concernant la nomination de commandants de haut rang aux grades de général et général de brigade, incluant des commandants de brigades et des chefs de départements. Cette publication s'est faite sans coordination avec le ministère de la Défense.

La riposte du ministère a été immédiate et inhabituelle : un communiqué accusant l'armée d'avoir mené ces discussions "contrairement aux directives du ministre et sans son accord", précisant que ce dernier n'avait pas l'intention d'approuver les nominations annoncées.

Tsahal maintient sa position

L'armée a fermement rejeté ces accusations, maintenant que la réunion s'est déroulée "conformément aux procédures établies". Tsahal a souligné l'importance de promouvoir les commandants de brigades qui ont dirigé les zones de combat depuis le début de la guerre, rappelant que le chef d'état-major détient l'autorité exclusive pour nommer les officiers au grade de général et plus, l'approbation ministérielle n'étant qu'une étape finale.

Face à cette escalade, le porte-parole de Tsahal a finalement republié les affectations en précisant que "les nominations sont conditionnées à l'approbation du ministre de la Défense, Israël Katz", tentant ainsi d'apaiser les tensions institutionnelles.