Tirs près de l’ambassade d’Égypte à Tel-Aviv

Un incident s’est produit ce jeudi après-midi à proximité de l’ambassade d’Égypte à Tel-Aviv, lorsqu’un policier israélien a ouvert le feu sur un véhicule jugé suspect s’approchant du périmètre. Selon la police, le conducteur du véhicule a pris la fuite à pied après les tirs, tandis que sa voiture a été retrouvée et fait actuellement l’objet d’un examen par les forces de l’ordre.

D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un coursier qui tentait de se garer devant l’ambassade. Un agent de la police des frontières en faction lui aurait demandé de quitter les lieux. Une brève altercation aurait éclaté entre les deux hommes avant que le policier, ayant trébuché près du véhicule, ne tire accidentellement en l’air.

Aucune victime n’a été signalée. La police israélienne a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incident, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le conducteur.

Cet incident survient dans un contexte de vigilance sécuritaire accrue autour des missions diplomatiques au cœur de Tel-Aviv.