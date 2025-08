Tisha BeAv : les ministres Itamar Ben Gvir et Yitzhak Wasserlauf se rendent sur le Mont du Temple

Articles recommandés -

Le ministre israéliens de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, et celui du Néguev et de la Galilée, Yitzhak Wasserlauf, accompagnés du député Likoud Amit Levy, se sont rendus dimanche matin sur le Mont du Temple à l'occasion de Tisha BeAv, jour de jeûne commémorant la destruction des deux Temples de Jérusalem.

La visite a créé une polémique majeure lorsque Ben Gvir a été filmé en train de chanter et prier sur le site, en violation flagrante du statu quo religieux qui interdit aux non-musulmans de prier sur le Mont du Temple. Selon des révélations d'i24NEWS, le chef de la police Danny Levy aurait contraint le commandant du district de Jérusalem à autoriser ces prières juives sur le Mont du Temple, cédant aux exigences de Ben Gvir malgré l'opposition du commandant local.

Sur son compte X, Ben Gvir a justifié sa démarche en liant sa visite aux "vidéos d'horreur du Hamas" qu'il considère comme une tentative de pression sur Israël. "C'est précisément d'ici, du Mont du Temple, où nous avons prouvé qu'il était possible d'exercer souveraineté et gouvernance, que nous devons transmettre le message", a-t-il écrit, appelant à "conquérir toute la bande de Gaza" et à "encourager l'émigration volontaire".

La journée a vu des dizaines de visiteurs juifs monter sur le site, certains se prosternant en signe de prière. Plus de 30 visiteurs juifs ont été interpellés et expulsés par la police pour violation présumée des règles de visite, illustrant les tensions persistantes autour de ce site sacré pour les Juifs et les musulmans.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Sharren Haskel, s'est par ailleurs également rendue ce matin sur le Mont du Temple. "En ce jour de deuil pour la destruction du lieu le plus sacré du peuple juif, l'accès au Mont du Temple est plus difficile que jamais", a-t-elle déclaré. "Dans un contexte de guerre difficile contre des ennemis cruels, face aux images des otages retenus dans les cachots du Hamas, la colère et la douleur des citoyens israéliens de toutes les communautés s'expriment dans un discours violent et agressif. C'est précisément aujourd'hui qu'il est plus important que jamais de monter, de se souvenir et de garantir un leadership qui unira, inclura et protégera l'avenir de la prochaine génération."

Après ces visites controversées, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a précisé que "la politique d'Israël visant à maintenir le statu quo sur le Mont du Temple n'a pas changé et ne changera pas".