Tombé au Liban, le capitaine Shahar Gamla sauve six vies grâce au don de ses organes

Le capitaine Shahar Gamla, officier de 23 ans de l’unité d’élite Egoz, décédé ce week-end après avoir été grièvement blessé par un drone explosif au sud du Liban, a sauvé six vies grâce au don de ses organes.

Originaire du moshav Natur, sur le plateau du Golan, le jeune officier avait été touché lors d’une opération militaire dans la nuit de jeudi à vendredi. Évacué vers l’hôpital Rambam de Haïfa dans un état critique, il a succombé à ses blessures après plusieurs heures de lutte.

Face au drame, sa famille a pris la décision de faire don de ses organes afin de permettre à d’autres personnes de vivre.

Parmi les receveurs figure Bell Finkelstein, une fillette de 7 ans et demi originaire de Rishon LeZion, atteinte d’un syndrome génétique rare et en attente d’une greffe depuis près de six mois.

Une partie du foie de Shahar Gamla lui a été transplantée lors d’une opération complexe menée entre l’hôpital Rambam et le centre médical Schneider pour enfants.

« Au milieu de leur douleur, ils ont donné la vie à ma fille. C’est un geste d’une noblesse extraordinaire », a déclaré sa mère, Yana, en remerciant la famille endeuillée.

Les médecins ont également transplanté le cœur de l’officier à un homme de 54 ans, ses poumons à un patient de 47 ans, son foie à un homme de 69 ans et ses deux reins à deux receveurs âgés de 37 et 72 ans.

Ses cornées doivent encore être greffées, tandis que sa peau a été donnée à la banque nationale israélienne des tissus pour le traitement des grands brûlés.

La mère du soldat, Leah Gamla, a expliqué que la décision avait été prise dans l’esprit des valeurs que portait son fils.

« Il n’y a rien de plus grand que le don d’organes. Cela permet à Shahar de continuer à vivre à travers d’autres personnes », a-t-elle déclaré.

Cette chaîne de solidarité a donné lieu à une vaste opération de transplantation mobilisant plusieurs équipes médicales à travers le pays.

La mort du capitaine Shahar Gamla s’inscrit dans une semaine particulièrement meurtrière pour l’armée israélienne sur le front libanais, où plusieurs soldats ont perdu la vie lors des combats et des attaques de drones menées par le Hezbollah.