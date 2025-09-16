Tombe de Joseph : prière de masse avec le père de l'otage Alon Ohel pour la réussite de l'opération militaire

Articles recommandés -

Alors que Tsahal lançait la nouvelle phase de son opération terrestre à Gaza, plusieurs milliers de fidèles se sont rassemblés dans la nuit de lundi à mardi au Tombeau de Joseph, à Naplouse. Les prières, qui se sont prolongées jusqu’à l’aube, avaient pour objectif de soutenir les soldats engagés dans les combats et d’appeler au retour des otages encore détenus dans la bande de Gaza.

La visite s’est déroulée sous haute sécurité, avec l’escorte des forces de Tsahal et de la police israélienne. Parmi les participants figuraient le député Zvi Souccot, des responsables régionaux dont le chef du Conseil de Samarie Yossi Dagan, ainsi que le père de l'otage Alon Ohel.

Dans une intervention poignante, Kobi Ohel a rappelé que son fils, âgé de 24 ans, se trouvait « dans les tunnels du Hamas, à environ 40 mètres sous terre », ajoutant : « Je veux croire, espérer et prier que cette nouvelle année apporte un changement, qu’Alon revienne et poursuive son chemin parmi nous. »

Yossi Dagan a souligné l'importance de ce rassemblement organisé au moment même où Tsahal lançait sa manœuvre terrestre, incarnant l’unité du peuple face à l’épreuve. « Ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui, c’est d'unité », a-t-il affirmé, exprimant l’espoir de voir bientôt les otages libérés. « Nous sommes ici, nous prions et nous espérons pouvoir revenir ici très bientôt avec tous les otages libérés pour réciter le Birkat HaGomel. Nous prions pour le succès des soldats de Tsahal de l'opération à Gaza, et de toutes les forces de sécurité."

Le chef de l'administration civile, le général de brigade Hisham Ibrahim, a déclaré : « C'est un grand privilège d'être parmi vous ce soir, notamment en tant que représentant de l'armée. Je constate qu'il y a beaucoup de soldats ici. Je suis venu pour recevoir de la force spirituelle, car nous en avons besoin ces jours-ci, et aussi pour prier pour la paix de nos soldats qui, ce soir, comme vous le savez déjà, entament la phase finale, la deuxième, de la guerre contre la ville de Gaza. » Soulignant l'importance de la manoeuvre dans la ville de Gaza, il a conclu : « Inch'Allah, cette opération donnera des résultats, exercera la pression nécessaire pour détruire le Hamas dans la ville de Gaza et ramener nos otages chez eux. »