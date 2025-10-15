Tommy Robinson en Israël : "Un phare de liberté et de démocratie"

Le militant britannique Tommy Robinson est arrivé en Israël ce mercredi, à l’invitation du ministre des Affaires de la Diaspora, Amichai Chikli. Son arrivée a immédiatement attiré l’attention des médias et des réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée sur la plateforme TommyInIsrael.com, Robinson se dit « honoré d’être en Israël », pays qu’il décrit comme « un phare de liberté, de démocratie et de courage dans un monde entouré par le djihadisme ». Il a également salué la « force du leadership israélien », affirmant : « J’aimerais que mon pays ait un dirigeant comme Netanyahou. »

https://x.com/i/web/status/1978444095941951544 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’activiste explique être venu « pour exprimer sa solidarité avec le peuple israélien » et « rappeler que les menaces auxquelles fait face Israël sont les mêmes que celles qui pèsent sur l’Europe ».

Accompagné d’une petite équipe, Robinson insiste sur le fait qu’il finance lui-même son voyage, sans soutien gouvernemental ni ONG, et qu’il rendra compte de sa tournée « en toute indépendance ». « Israël comprend qu’on ne peut pas apaiser le terrorisme, dit-il. L’Europe, elle, l’apprendra à ses dépens. »

Son séjour devrait inclure plusieurs rencontres publiques et visites de sites symboliques, dans un esprit de soutien à Israël et de liberté d’expression.