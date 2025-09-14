Tourisme à l'étranger pendant les fêtes juives : les Israéliens appelés à la vigilance

Articles recommandés -

À la veille des fêtes juives propices aux voyages, le Conseil de sécurité nationale (NSC) israélien a publié sa dernière évaluation des menaces terroristes pesant sur les citoyens israéliens en déplacement à l'étranger. Cette mise à jour révèle une dégradation inquiétante de la situation sécuritaire dans de nombreux pays.

Une menace multiforme en augmentation

L'analyse du NSC identifie plusieurs acteurs principaux dans cette escalade de la violence. L'Iran reste le principal financier du terrorisme anti-israélien mondial, tant directement que par l'intermédiaire de ses organisations alliées. Téhéran intensifie ses actions en représailles aux frappes subies lors de l'opération "Eveil du lion".

Le Hamas étend également ses activités au-delà du conflit de Gaza, établissant des infrastructures terroristes à l'international pour mener des attaques contre des cibles juives et israéliennes. Parallèlement, les organisations jihadistes mondiales comme Daech, Al-Qaïda ou Al-Shabaab continuent d'appeler leurs sympathisants à s'en prendre aux Israéliens et aux Juifs.

L'anniversaire du 7 octobre, date à haut risque

Le NSC considère que le deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre pourrait constituer un "jalon significatif" pour les organisations terroristes. Les autorités anticipent une recrudescence des tentatives d'attentats autour de cette date symbolique, qu'il s'agisse d'opérations planifiées ou d'actions de "loups solitaires".

Cette évaluation s'appuie sur des faits concrets : selon le communiqué, des dizaines d'attaques planifiées par l'Iran ont déjà été déjouées au cours de l'année écoulée, visant notamment des missions diplomatiques israéliennes et d'anciens responsables du pays.

Une série d'incidents alarmants en 2025

Le document détaille une chronologie troublante d'agressions survenues depuis janvier 2025. Parmi les incidents les plus marquants : attentat inspiré par Daech à La Nouvelle-Orléans lors des célébrations du Nouvel An, et un projet d'attentat à la bombe déjoué en Australie en janvier, agression d'un couple israélien à Athènes et attaque au couteau au Mémorial de l'Holocauste de Berlin en février, assassinat de deux employés de l'ambassade israélienne à Washington et arrestation de sept Iraniens au Royaume-Uni en mai, attentat au cocktail Molotov contre un rassemblement pro-israélien au Colorado en juin qui a fait un mort, agression d'une famille israélienne aux Pays-Bas par des citoyens néerlandais d'origine arabe en août.

15 pays déconseillés ou interdits

Le NSC maintient sa liste de pays où les voyages sont formellement déconseillés en raison du "danger mortel réel" qu'ils représentent. Cette liste comprend notamment l'Irak, le Yémen, l'Iran, la Syrie et le Liban (voyages interdits par la loi), mais aussi la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, l'Algérie, la Libye, le Pakistan, l'Afghanistan, la Somalie et le Bangladesh. Le Conseil maintient également un niveau d'alerte maximal (niveau 4) pour la péninsule du Sinaï, recommandant d'éviter tout voyage dans cette région.

Des consignes de sécurité renforcées

Face à cette menace grandissante, le NSC formule neuf recommandations principales pour les voyageurs israéliens : éviter d'arborer des symboles israéliens ou juifs en public, ne pas parler hébreu dans les lieux publics, éviter les grands événements sans protection sécuritaire, se tenir à l'écart des manifestations et des zones isolées, limiter le contenu militaire ou sécuritaire sur les réseaux sociaux, rester vigilant face aux tentatives d'approche suspectes, notamment en ligne.

Deux numéros d'urgence 24h/24

En cas de menace terroriste présumée, les citoyens israéliens sont invités à contacter d'abord les forces de sécurité locales, puis la ligne d'urgence du NSC au +972-2-6667444. Pour les autres questions (santé, consulaires, sécurité personnelle), le ministère des Affaires étrangères met à disposition le numéro +972-2-5303155.