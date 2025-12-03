Trois chercheurs de l’Université de Tel-Aviv classés parmi les scientifiques les plus cités au monde en 2025

Trois chercheurs de l’Université de Tel-Aviv figurent cette année dans la prestigieuse liste Clarivate des scientifiques les plus cités au monde, publiée pour 2025. Le Prof. Itay Mayrose, de la Faculté des sciences de la vie, ainsi que le Prof. Zamir Halpern et le Dr. Niv Zmora, de la Faculté de médecine, rejoignent ainsi le cercle très restreint des chercheurs dont les travaux comptent parmi les 1 % les plus cités dans leurs domaines respectifs.

Le Prof. Mayrose est distingué dans la catégorie interdisciplinaire, tandis que les Prof. Halpern et Dr. Zmora sont classés dans le domaine de la biologie moléculaire et génétique, un champ extrêmement compétitif où les avancées influencent directement la recherche médicale internationale.

Dans un communiqué, la direction de l’Université de Tel-Aviv a salué « une reconnaissance d’années de recherche novatrice et de la force de notre communauté scientifique ». Elle souligne qu’il s’agit d’« un moment de fierté » pour l’institution et pour l’ensemble des chercheurs qui contribuent chaque jour à faire progresser la connaissance.

La liste Clarivate recense les scientifiques dont les articles ont été les plus fréquemment cités dans la littérature internationale au cours des onze dernières années. Ce classement, établi par discipline, évalue l’impact réel de la recherche en mesurant sa résonance dans les publications scientifiques du monde entier. Il constitue l’un des indicateurs usuels dans les classements universitaires mondiaux.

Pour l’édition 2025, les institutions les plus représentées sont l’Académie chinoise des sciences, Harvard, Stanford et l’Université Tsinghua, confirmant la domination des grands pôles de recherche internationaux. L’Université de Tel-Aviv s’y distingue une fois encore par l’excellence de ses chercheurs.