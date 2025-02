Trois otages israéliens attendus samedi : des familles meurtries par le 7 octobre

Le Hamas libérera samedi trois nouveaux otages israéliens : Eli Sharabi, Or Levy et Ohad Ben Ami, ont confirmé le bureau du Premier ministre et le Forum des familles d'otages.

Pour ces trois hommes, la captivité s'ajoute à des drames familiaux. Eli Sharabi, 52 ans, enlevé du kibboutz Beeri le 7 octobre, a perdu sa femme et ses filles, tuées dans leur abri. Son frère Yossi, également capturé, est mort en détention.

Or Levy, 34 ans, a été enlevé lors du festival Supernova près de Re'im. Sa femme Einav a péri dans l'attaque, laissant leur fils Almog, aujourd'hui âgé de trois ans, aux soins de ses grands-parents.

Ohad Ben Ami, 56 ans, originaire de Beeri, retrouvera sa femme Raz, elle-même ex-otage libérée en novembre dernier lors de la première trêve.

"Nous avons le devoir sacré et le droit moral de ramener tous nos frères et sœurs", a déclaré le Forum des familles, s'engageant à poursuivre ses efforts "jusqu'au retour du dernier otage, vivant pour sa réhabilitation ou décédé pour une sépulture digne".