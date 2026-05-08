Trois soldats de Tsahal et un civil inculpés ce vendredi pour espionnage au profit de l’Iran

Trois soldats israéliens et un civil doivent être inculpés ce vendredi pour espionnage au profit de l’Iran, après avoir entretenu pendant une longue période des contacts avec des agents liés à Téhéran, ont annoncé conjointement Tsahal, le Shin Bet et la police israélienne.

Selon les autorités, les trois militaires étaient déjà en contact avec leur recruteur iranien avant leur enrôlement dans l’armée, alors qu’ils étaient encore mineurs. Ils sont soupçonnés d’avoir mené en connaissance de cause plusieurs missions d’espionnage pour le compte de l’Iran.

Les soldats, qui étudiaient dans une école technique de l’armée de l’air israélienne, auraient notamment photographié des installations militaires à la demande de leur agent traitant. Les suspects ont également documenté des lieux publics, notamment des gares, des centres commerciaux et des caméras de sécurité.

Les services de sécurité ajoutent que les suspects auraient aussi été sollicités pour acheter des armes, sans préciser s’ils avaient accepté cette demande.

Les quatre suspects doivent être officiellement inculpés plus tard dans la journée par le parquet du district de Haïfa.

Cette affaire intervient dans un contexte de forte intensification des opérations clandestines attribuées à l’Iran contre Israël. Depuis le début de la guerre régionale et des affrontements indirects entre les deux pays, les services de renseignement israéliens disent avoir déjoué plusieurs tentatives iraniennes de recrutement d’Israéliens via les réseaux sociaux ou des applications de messagerie chiffrée.

Selon les autorités israéliennes, Téhéran cherche de plus en plus à recruter des citoyens israéliens — parfois jeunes ou financièrement vulnérables — afin de collecter des renseignements, photographier des sites stratégiques ou mener des opérations de sabotage à l’intérieur du pays.