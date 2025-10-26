Israël : trois Turcs opérant avec l'Iran inculpés pour trafic d'armes

Le tribunal de district de Nazareth a inculpé trois citoyens turcs pour port d'armes et infiltration en Israël après leur expulsion, a annoncé le parquet. L'un d'eux, Oktay Asci, est également accusé d'avoir tenté de fournir les moyens de commettre un acte terroriste.

Selon l'acte d'accusation, le prévenu Oktay Asci, entré en Israël début 2023 pour travailler

dans le secteur de la construction sans visa de travail valide, a proposé en juillet 2025 au prévenu Rahman Gokair de participer à un réseau de contrebande d'armes à feu vers Israël. Le plan prévoyait que les autorités turques contacteraient un trafiquant d'armes iranien, que les armes seraient transportées en Jordanie et introduites clandestinement en Israël par des travailleurs franchissant la frontière jordanienne.

Le rôle assigné à Rahman Gokair consistait à réceptionner les armes, les entreposer, les transférer à d'autres parties prenantes et collecter l'argent des transactions. En contrepartie, une rémunération d'un million de dollars lui était promise.

Le prévenu a en outre récupéré un colis contenant une arme qu'il a d'abord enterrée dans un tas de sable près de son appartement à Bat Yam, avant de la dissimuler dans son domicile et de la remettre à un tiers.

Dans le cadre des activités du réseau de contrebande, Oktay Asci, a demandé au troisième prévenu, Yunes Ozal, de se rendre à la gare routière centrale de Tel Aviv pour conclure une transaction d'armes. À deux reprises, Yunes Ozal s'est présenté avec l'argent et a attendu, mais la personne censée lui livrer l'arme ne s'est jamais manifestée. Malgré l'échec de l'opération, ce dernier a empoché 5 000 shekels.

En septembre 2025, Rahman Gokair et Oktay Asci se sont entendus avec d'autres complices pour pénétrer illégalement en Israël via la Jordanie afin de faire fonctionner le réseau. Les deux hommes ont pris l'avion de Turquie vers l'Arabie saoudite, puis vers la Jordanie, avec l'intention d'introduire trois armes à feu. Suite à un différend, les armes n'ont finalement pas été importées.

Le 19 septembre 2025, Rahman Gokair, Oktay Asci et deux autres individus ont tenté de franchir illégalement la frontière israélienne dans le secteur du kibboutz Shaar HaGolan. Ils ont été interceptés par les forces de Tsahal avant même d'avoir franchi la clôture de sécurité.