Trump exige l'annulation du procès de Netanyahou et dénonce une "chasse aux sorcières"

Dans un message percutant publié dans la nuit de mercredi à jeudi sur sa plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump a vivement défendu le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, exigeant l'arrêt immédiat de son procès pour corruption.

Un soutien inconditionnel après l'opération militaire

Cette sortie inhabituelle intervient au lendemain de la fin de l'opération "Réveil du Lion" menée par Israël. Trump a salué ce qu'il considère comme "l'un des moments les plus grands de l'histoire d'Israël", réalisé selon lui sous la direction forte de Netanyahou.

Le président américain n'a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu'il perçoit comme un acharnement judiciaire : "Le procès de Bibi Netanyahou devrait être ANNULÉ IMMÉDIATEMENT", a-t-il écrit en lettres capitales sur sa plateforme.

Une "chasse aux sorcières ridicule"

Trump a qualifié les procédures judiciaires contre le Premier ministre israélien de "chasse aux sorcières ridicule menée contre leur Premier ministre en temps de guerre". Il a particulièrement fustigé la nature des accusations, évoquant avec dérision les affaires de cigares et autres cadeaux au cœur du dossier judiciaire.

Dans son message, le président américain a également mis en avant le partenariat étroit qu'il entretenait avec Netanyahou, notamment dans leur opposition commune à l'Iran. "Bibi et moi avons traversé l'enfer ensemble - nous avons combattu un ennemi ancien et sophistiqué : l'Iran", a-t-il déclaré, qualifiant le dirigeant israélien de "combattant - peut-être le plus grand combattant de l'histoire d'Israël".

Un appel à l'intervention américaine

Trump a conclu son intervention en suggérant que les États-Unis pourraient intervenir directement dans cette affaire judiciaire israélienne. "Les États-Unis ont sauvé Israël, et maintenant ils sauveront aussi Netanyahou", a-t-il affirmé, appelant à ne pas laisser "cette perversion de la justice se poursuivre".

Cette prise de position remarquée témoigne de la proximité maintenue entre les deux dirigeants et pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques entre Washington et Jérusalem, alors que Netanyahou fait face à des accusations de corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs dossiers distincts.