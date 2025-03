Trump invite Eli Sharabi et d'autres ex-otages à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a regardé des extraits traduits de l'interview accordée par Eli Sharabi, rescapé de captivité à Gaza, à l'émission "Uvda", et l'a invité avec d'autres survivants à la Maison Blanche, a annoncé Sharon Sharabi, frère d'Eli, dans une interview accordée à Keshet 12 ce dimanche matin. Sharabi et d'autres ex-otages doivent s'envoler pour Washington demain en vue de cette rencontre prévue mardi. Lors de son interview télévisée, Sharabi a révélé des incidents choquants de sa captivité et a affirmé que, bien qu'il n'ait jamais été une personne religieuse, c'est précisément dans les moments les plus sombres qu'il a découvert la puissance de la foi.

"Je ne suis pas religieux, mais dès le moment où j'ai été kidnappé, j'ai récité le 'Shema Israël' chaque matin, ce que je n'avais jamais fait de ma vie", a confié Sharabi avec émotion. "Le pouvoir de la foi est incroyable. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi." "Je faisais le Kiddoush pour moi-même et récitais les prières du vendredi soir pour ma mère, mes sœurs, ma femme et mes filles", a-t-il ajouté les larmes aux yeux. Lorsque l'intervieweuse lui a demandé "Dieu est-il dans le tunnel?", Sharabi a répondu : "Il y a quelque chose qui veille sur toi dans le tunnel et tu y trouves beaucoup de réconfort."

Sharabi a également partagé des détails sur les nombreuses épreuves qu'il a endurées pendant les seize mois de sa captivité. Il a notamment décrit avoir vu Ohad Yahalomi dans les tunnels, vivant mais dans un état grave. Le corps d'Ohad a depuis été restitué à Israël. Il a évoqué la cruelle terreur psychologique exercée par le Hamas tout au long de sa captivité, en particulier au moment de sa libération, lorsque ses ravisseurs lui ont dit qu'il retrouverait sa femme et ses deux filles à Réim, alors qu'elles avaient été assassinées le 7 octobre. Ce n'est qu'une fois transféré aux forces de Tsahal qu'il a appris la dévastatrice nouvelle.

Eli Sharabi a survécu à près de 500 jours de captivité aux mains du Hamas. Ses filles Yali et Noya ainsi que sa femme Lian ont été assassinées le 7 octobre. Sharabi avait été enlevé du kibboutz Be'eri avec son frère Yossi, également assassiné.