Tsahal accuse l'ONU d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza

Les États-Unis ont ouvert mercredi matin la station de distribution humanitaire au carrefour de Morag, dans le sud de Gaza, première des quatre stations prévues. L'ouverture de celle de Tel Sultan à Rafah reste incertaine après les incidents de mardi, lorsqu'une une foule de Gazaouis a forcé les points de contrôle et pillé environ un millier de colis d'aide.

Malgré ces débordements, Israël considère l'affluence massive comme un succès stratégique. "C'est une avancée significative", selon une source sécuritaire israélienne, qui y voit la preuve que "le Hamas perd le contrôle des rues de Gaza".

L'enjeu était de taille : déterminer si les habitants parviendraient à atteindre les centres de distribution ou si la police du Hamas réussirait à les en empêcher. L'arrivée de dizaines de milliers de personnes aux deux stations constitue, selon Tsahal, un test réussi de l'affaiblissement de l'emprise du mouvement terroriste.

Israël pointe désormais du doigt les organisations onusiennes, qu'il accuse de "saboter le processus" de distribution. Plus de 400 camions chargés de blé et de matériel médical, destinés aux boulangeries et hôpitaux de Gaza, attendent du côté gazaoui du passage de Kerem Shalom après inspection sécuritaire.

Le général Raslan Alian, coordonnateur des activités gouvernementales, a publiquement interpellé l'ONU : "Israël a ouvert le passage, élargi les voies de distribution et augmenté les heures de collecte. A vous de faire votre travail."

Dans un geste inhabituel, il a diffusé sur X les documents détaillant le contenu de ces camions bloqués, accusant les équipes onusiennes de ne pas venir collecter l'aide depuis une semaine. Si Israël assume l'acheminement jusqu'à Gaza, la distribution aux structures civiles relève théoriquement de la responsabilité de l'ONU.