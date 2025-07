Tsahal admet des frappes iraniennes sur ses sites militaires lors de la guerre de juin

Articles recommandés -

Un responsable militaire israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de Tsahal, a reconnu ce mardi pour la première fois que des frappes aériennes iraniennes, menées en juin 2025, ont touché « très peu » de sites militaires israéliens, qui restent opérationnels, a rapporté l'agence Reuters.

Aucun détail n’a été fourni sur les sites affectés ou l’ampleur des dégâts.

Ces frappes, lancées en riposte à une attaque israélienne surprise le 13 juin ciblant les installations nucléaires et l’arsenal de missiles iraniens, ont visé Tel-Aviv, Haïfa et le sud d’Israël, notamment autour de Beer-Sheva, où se trouvent plusieurs bases militaires. Des immeubles résidentiels ont également été touchés, bien que Tsahal affirme que la plupart des missiles et drones iraniens ont été interceptés durant la guerre de 12 jours. En Israël, 28 personnes, dont un soldat en congé, ont été tuées. En Iran, les autorités ont rapporté plus de 935 morts, incluant des commandants et civils, notamment à Téhéran. Un cessez-le-feu, soutenu par les États-Unis, a mis fin au conflit le 24 juin, après des bombardements américains sur des sites nucléaires iraniens. Cette admission rare de Tsahal souligne l’intensité de l’affrontement, dans un contexte de tensions régionales persistantes.