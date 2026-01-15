Tsahal affiche sa préparation face aux menaces de missiles

Le chef d’état-major de Tsahal, le général de division Eyal Zamir, a affirmé jeudi que l’armée israélienne restait en état de préparation permanente pour défendre le pays, à l’occasion d’une visite au sein d’une batterie du système de défense antimissile Arrow.

« Il est important que chaque citoyen en Israël sache que Tsahal est constamment prête à défendre le pays. Nous adaptons notre niveau de préparation sur la base d’une évaluation responsable et réfléchie de la situation », a déclaré le chef d’état-major. Il a souligné que l’armée de l’air, en coordination avec l’ensemble des forces, constitue « le mur de protection des citoyens et la garantie de notre sécurité ».

Accompagné du commandant du système de défense aérienne et d’autres officiers supérieurs, Eyal Zamir a examiné l’état de préparation opérationnelle de la batterie Arrow. Il a également participé à un exercice destiné aux commandants de batteries, simulant un scénario d’attaque par missiles contre l’État d’Israël.

Au cours de cette visite, le chef d’état-major s’est entretenu avec les commandants et les combattants, insistant sur la nécessité de renforcer la disponibilité immédiate et la capacité de réaction face à une large gamme de scénarios. Il a rappelé que la défense aérienne constitue un pilier central de la stratégie de sécurité israélienne, en particulier dans un contexte régional marqué par de multiples menaces balistiques.

Selon Tsahal, les forces restent pleinement déployées et prêtes à agir sur l’ensemble des fronts. « L’armée est prête à protéger les citoyens du pays et agira avec détermination pour déjouer toute menace, sur tous les théâtres d’opération », a conclu l’état-major.

Cette démonstration de préparation intervient alors que les tensions régionales demeurent élevées, renforçant l’importance des systèmes de défense antimissile dans la protection du territoire et de la population civile.