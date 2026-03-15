Tsahal affirme avoir détruit plus de 70 % des lanceurs iraniens

L’armée israélienne poursuit ses opérations contre l’Iran et ses alliés dans la région dans le cadre de l’opération « Rugissement du Lion ». Dans son allocution de dimanche, le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a affirmé que l’armée israélienne avait déjà porté des coups majeurs aux capacités militaires du régime iranien.

Selon lui, l’objectif de l’opération est clair : frapper l’ensemble des systèmes et des capacités stratégiques de la République islamique afin d’éliminer la menace qui pèse sur Israël. « Nous œuvrons dans les cieux iraniens et au Liban et nous portons atteinte aux lanceurs en parallèle », a-t-il déclaré, soulignant que la coopération avec les États-Unis vise à neutraliser ce qu’Israël considère comme une menace existentielle.

Tsahal affirme avoir ciblé plus de 700 lanceurs de missiles balistiques en temps réel depuis le début de l’offensive. « Nous avons réussi à réduire les tirs et détruit plus de 70 % des lanceurs de missiles balistiques », a indiqué le porte-parole. Par ailleurs, l’ensemble des drones lancés depuis l’Iran vers Israël auraient été interceptés par l’armée de l’air.

L’armée israélienne affirme également avoir fortement porté atteinte à la défense aérienne iranienne. Environ 80 % des systèmes de défense auraient été frappés, ce qui permettrait désormais à l’aviation israélienne d’opérer avec une liberté d’action « sans précédent » dans l’espace aérien iranien.

Les opérations visent aussi l’industrie militaire du régime. Plus d’une centaine de sites liés à la production d’armes, notamment de missiles et de drones, ont été ciblés afin de ralentir la capacité de réarmement de Téhéran pour les années à venir. Tsahal affirme également avoir attaqué plus de 500 sites liés aux forces de sécurité intérieure et aux milices Bassidj.

Au Liban, l’armée israélienne poursuit en parallèle ses frappes contre le Hezbollah. Des positions de commandement et des infrastructures du groupe terroriste ont été visées, tandis que des unités israéliennes engagées au sud du Liban affirment avoir éliminé plusieurs combattants.

Malgré ces avancées militaires, Effie Defrin a appelé les civils israéliens à rester vigilants et à respecter strictement les consignes de sécurité. « C’est une campagne prolongée nécessaire », a-t-il averti, affirmant que l’armée poursuivra ses frappes « jusqu’à ce que toutes les menaces contre Israël soient levées ».