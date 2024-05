Tsahal annonce avoir récupéré les corps des otages Itzhak Gelerenter, Amit Buskila et Shani Louk à Gaza

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré vendredi soir lors d'un point presse que l'armée avait récupéré les corps de trois otages dans la bande de Gaza.

Il s'agit d'Itzhak Gelerenter, d'Amit Buskila et de Shani Louk. M. Hagari précise que les corps ont été retrouvés lors d'une opération nocturne menée par l'armée et le Shin Bet. Tous les trois se trouvaient au festival de musique Supernova près de Re'im le matin du 7 octobre, où ils se sont ensuite enfuis vers la région de Mefalsim.

M. Hagari affirme qu'ils y ont été tués par des terroristes du Hamas et que leurs corps ont ensuite été enlevés vers Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit "déchiré" par la nouvelle. "Mon épouse Sara et moi-même partageons le chagrin des familles", déclare-t-il dans un communiqué. "Nous récupèrerons tous nos otages, qu'ils soient vivants ou décédés. Je félicite nos courageuses forces qui, par une action déterminée, ont ramené nos fils et nos filles à la maison", a-t-il conclu.