Tsahal annonce l’arrestation de terroristes du Hezbollah au sud du Liban

L’armée israélienne, Tsahal, a annoncé l’arrestation de plusieurs terroristes armés appartenant à l’unité Radwan du Hezbollah lors d’une opération terrestre menée dans le sud du Liban.

Selon un communiqué, les forces de la brigade Givati, opérant sous le commandement de la 91e division, ont identifié un groupe de terroristes qui s’apprêtaient à lancer un missile antichar contre des positions israéliennes. Les individus auraient également établi une position de tir et planifié des attaques contre des localités du nord d’Israël.

Peu après leur localisation, les soldats israéliens ont procédé à leur arrestation après leur reddition. Des armes et du matériel militaire en quantité ont été saisis sur place. L’armée précise qu’au cours de la nuit, le bâtiment utilisé par ces terroristes a été détruit.

Selon Tsahal, les suspects se sont rendus après avoir constaté l’ampleur des opérations israéliennes dans la zone, visant à démanteler les infrastructures du Hezbollah. Une enquête préliminaire menée par l’unité 504, spécialisée dans le renseignement humain, indique que ces terroristes avaient été déployés depuis la région de la Bekaa vers le sud du Liban au début de l’opération en cours.

L’armée israélienne affirme que ce cas remet en cause les déclarations de l’armée libanaise concernant un contrôle opérationnel au sud du fleuve Litani, estimant que des terroristes et des armes continuent de circuler dans cette zone.

Tsahal réaffirme enfin sa détermination à poursuivre ses opérations contre le Hezbollah, accusé d’agir sous l’influence de l’Iran, et à empêcher toute attaque contre les civils israéliens.