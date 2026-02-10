Tsahal annonce la création d’une nouvelle division de combat

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, Tsahal a officialisé la création d’une nouvelle division de combat terrestre. Baptisée 38e Division, cette formation marquera un tournant doctrinal majeur dans l’organisation des forces terrestres israéliennes, en intégrant directement des unités issues de l’appareil de formation de l’armée.

La 38e Division regroupera l’ensemble des unités relevant jusqu’ici de la Division d’instruction des forces terrestres, actuellement commandée par le général de brigade Sharon Altit. Elle inclura notamment l’École des professions de l’infanterie et des commandants de section, la célèbre école des officiers Bahad 1, ainsi que les écoles de formation des corps blindé, d’artillerie, du génie de combat et de la défense des frontières. En parallèle, Tsahal est en train de constituer un bataillon de transmissions et un régiment logistique dédiés à cette nouvelle division.

Depuis les années 1970, l’armée israélienne n’avait plus créé de « division de manœuvre », c’est-à-dire une unité conçue pour pénétrer en profondeur en territoire ennemi. Ces dernières décennies ont surtout été marquées par la mise en place de divisions régionales chargées de la défense des frontières, ainsi que par des restructurations internes. La 38e Division rompt donc avec cette tendance et traduit une volonté de renforcer les capacités offensives terrestres.

Le choix du numéro 38 n’est pas anodin. Il fait référence à une division historique ayant combattu lors de la campagne du Sinaï en 1956 et de la guerre des Six Jours en 1967, avant d’être intégrée à l’actuelle 146e division de réserve. Cette unité avait notamment été commandée par Ariel Sharon, figure emblématique de l’histoire militaire et politique israélienne.

Selon l’état-major, la 38e Division devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle pour des manœuvres terrestres en 2027. Désormais, en cas de guerre, les écoles de formation n’auront plus à être dispersées sous d’autres commandements : leur chef prendra directement la tête de cette nouvelle division, renforçant cohérence, réactivité et efficacité sur le champ de bataille.