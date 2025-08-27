Tsahal annonce la création de deux nouveaux centres de distribution humanitaire à Gaza

Articles recommandés -

L’armée israélienne a annoncé mercredi la mise en place de deux nouveaux centres de distribution de nourriture et d’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives du gouvernement israélien et des efforts visant à organiser l’accueil de populations déplacées dans cette zone.

Avec l’ouverture de ces deux nouveaux sites, cinq centres de distribution seront désormais opérationnels dans le territoire. Ils remplaceront notamment le point de distribution de Tel al-Sultan, situé dans le nord-ouest de Rafah, afin d’améliorer l’efficacité et la sécurité de la distribution.

Selon Tsahal, la construction de ces infrastructures a été coordonnée ces derniers mois entre le gouvernement israélien, l’administration américaine et le Commandement Sud de l’armée, en coopération avec l’autorité israélienne de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT).

Depuis la fin du mois de mai, plus de 2,3 millions de colis alimentaires hebdomadaires ont déjà été distribués aux familles via les quatre centres existants. L’armée souligne que ce dispositif vise à garantir un acheminement régulier de l’aide humanitaire aux civils, tout en s’assurant qu’elle ne tombe pas entre les mains du Hamas. « Tsahal, par l’intermédiaire de COGAT et conformément aux instructions politiques, poursuivra ses efforts pour permettre un soutien humanitaire ordonné à Gaza », précise le communiqué, insistant sur la volonté d’assurer à la fois l’approvisionnement des habitants et la sécurité des opérations de distribution.