Tsahal annonce se préparer à intensifier ses opérations contre le Hezbollah au Liban

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Eyal Zamir, a validé de nouveaux plans visant à approfondir les opérations militaires sur le front nord, lors d’une réunion avec le haut commandement et les responsables des unités engagées. Il a souligné que la confrontation avec le Hezbollah « ne fait que commencer » et qu’elle s’inscrit dans un cadre plus large, étroitement lié au conflit en cours avec l’Iran.

Selon lui, le Hezbollah constitue un relais central du « régime iranien » et a commis une « grave erreur » en s’engageant dans les hostilités contre Israël, une décision qui affecte également le Liban.

Eyal Zamir a affirmé qu’aucun refuge ne serait toléré pour les ennemis d’Israël, promettant des réponses « déterminées, précises et puissantes » à toute menace visant les civils.

L’armée israélienne revendique des « avancées significatives » ces dernières semaines, avec plus de 2 000 cibles frappées, des dizaines de dépôts d’armes détruits et des centaines de terroristes éliminés. Tsahal se prépare désormais à intensifier ses manœuvres et ses frappes, dans le cadre d’un plan structuré, tout en renforçant ses dispositifs défensifs le long de la frontière nord. L’objectif affiché est d’éloigner durablement la menace et d’assurer la sécurité des populations du nord d’Israël, dans une campagne que l’armée qualifie de « prolongée » et pour laquelle elle se dit pleinement prête.