Tsahal annonce un cessez-le-feu en Iran et maintient ses opérations face au Hezbollah au Liban

L’armée israélienne, Tsahal, a annoncé avoir mené dans la nuit une série de frappes aériennes en Iran visant à réduire significativement les tirs de missiles contre Israël, avant d’indiquer qu’elle suspendait désormais ses opérations dans ce pays conformément aux directives politiques liées au cessez-le-feu.

Selon le porte-parole militaire, des dizaines de sites de lancement et de lanceurs ont été visés à travers l’Iran, dans le but d’empêcher une salve plus large de missiles balistiques. Des infrastructures de production jugées centrales pour le régime iranien ont également été frappées dans plusieurs régions.

Ces opérations ont été conduites par l’armée de l’air, sous la supervision de la direction du renseignement, et auraient permis de perturber les capacités offensives iraniennes.

Tsahal précise toutefois qu’elle « s’abstient désormais de frapper en Iran » dans le cadre de la trêve en vigueur, tout en maintenant un niveau d’alerte élevé et une capacité de réponse immédiate en cas de violation.

En parallèle, les opérations militaires se poursuivent au Liban. L’armée indique continuer ses combats et ses opérations terrestres contre le Hezbollah, sur un front distinct qui n’est pas concerné par le cessez-le-feu.

Le Commandement du front intérieur poursuit ses évaluations de la situation et appelle la population à respecter strictement les consignes de sécurité.

Malgré l’entrée en vigueur de la trêve, Tsahal affirme rester mobilisée « sur tous les fronts » pour assurer la protection d’Israël, dans un contexte régional toujours instable.