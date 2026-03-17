Tsahal appelle les civils irakiens et yéménites à signaler les activités terroristes des milices pro-iraniennes

L’armée israélienne a lancé un appel inédit aux populations civiles en Irak et au Yémen, les invitant à transmettre des informations sur les activités terroristes menées par des milices pro-iraniennes dans leurs pays. Dans un message diffusé en arabe, le porte-parole de Tsahal, Avichay Adraee, a exhorté les citoyens à utiliser un canal Telegram confidentiel relevant de la Direction du renseignement militaire israélien.

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« Je comprends la situation difficile dans laquelle vous vivez, sous les conditions sévères imposées par les milices opérant dans vos pays », a déclaré Adraee, s’adressant directement aux populations concernées. Il affirme avoir reçu de nombreux messages ces derniers jours, certains contenant déjà des informations sur des activités terroristes, d’autres sollicitant une intervention israélienne afin d’éviter une dégradation similaire à celle observée en Iran.

Le porte-parole a toutefois précisé qu’il n’était « pas l’interlocuteur approprié » pour traiter directement ces demandes. Il a ainsi redirigé les civils vers un canal Telegram dédié, présenté comme sécurisé et garantissant « une confidentialité totale ».

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions régionales accrues et d’intensification des opérations contre les réseaux soutenus par Téhéran. En s’adressant directement aux populations civiles de pays tiers, Israël cherche manifestement à élargir ses capacités de renseignement face aux activités des groupes armés affiliés à l’Iran.

L’appel souligne également la complexité du terrain régional, où les milices pro-iraniennes jouent un rôle central dans plusieurs zones de conflit, notamment en Irak et au Yémen, souvent au détriment des populations locales.