Tsahal autorise des visites guidées en zone militaire syrienne pendant Pessah

Dans une décision sans précédent, l'armée israélienne vient d'autoriser l'organisation de visites guidées pour civils à l'intérieur d'une zone militaire restreinte à la frontière syrienne pendant les prochaines fêtes de Pessah. Cette initiative historique permettra au public de traverser la clôture frontalière entre Israël et la Syrie, une première depuis la fondation de l'État hébreu. Ces visites exceptionnelles, qui ont reçu une autorisation spéciale de Tsahal, offriront aux participants l'accès à des sites jusqu'ici interdits, notamment le ruisseau Roked, le pont El-Hama sur la rivière Yarmouk, un tunnel de l'historique chemin de fer du Hedjaz et un point d'observation près du mont Dov, associé au site biblique de "l'Alliance entre les morceaux".

Le projet résulte d'une collaboration entre plusieurs organismes : le Commandement Nord de Tsahal, la 210e division de l'armée, le centre éducatif Keshet Yehonatan, l'École de terrain du Golan, le Conseil régional du Golan et l'Autorité israélienne de la nature et des parcs. Le ruisseau Roked, qui marque une partie de la frontière entre Israël et la Syrie, est le plus long cours d'eau du plateau du Golan avec ses 74 kilomètres traversant falaises de basalte, cascades et piscines naturelles. Situé dans une zone militaire fermée au-delà de la clôture de sécurité israélienne, cet espace était jusqu'à présent totalement interdit au public.

Les participants aux visites auront même l'autorisation de se baigner dans les bassins naturels du ruisseau, à leurs propres risques. Cette initiative inédite s'inscrit dans une volonté d'ouvrir progressivement certaines zones frontalières sécurisées au tourisme, tout en maintenant un contrôle strict des accès.